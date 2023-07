Die Achtziger: Ästhetisch war das ein fragwürdiges Jahrzehnt. Kreischbunte Farben, Dauerwelle und Vokuhila… Immerhin die Popmusik dieser Zeit begleitet uns bis heute. Und was ist mit der Architektur? Verspielt bis albern, poppig bunt und voller Zitate, so begegnet uns die Architektur der Postmoderne. Manche sehen in ihr eine reaktionäre Abkehr von der Moderne, andere eine wohltuende Überwindung von Rationalität und Kälte. Was vor 40 Jahren kontrovers debattiert wurde, erscheint heute oft nur noch skurril. Auf jeden Fall sind die Achtzigerjahre jetzt auch ein Fall für den Denkmalschutz. In Frankfurt, wo es eine Vielzahl von postmodernen Gebäuden gibt, werden diese gerade systematisch erfasst und gegebenenfalls unter Schutz gestellt.