Roads Not Taken oder - Was wäre wenn ...?

Podcast Roads Not Taken oder - Was wäre wenn ...?

„Roads Not Taken oder: Es hätte auch anders kommen können“ - so heißt eine Ausstellung, die zur Zeit im Deutschen Historischen Museum in Berlin zu sehen ist. Jetzt ist auch das Buch dazu erschienen. Knapp dreihundert Seiten entlang entscheidender Momente, die Geschichte geschrieben und verändert haben. Von 1848 bis 1989. Wir sprechen mit Kuratorin Julia Franke über Wendepunkte in Deutschlands (Demokratie-) Geschichte, das Gedankenspiel „Was wäre wenn …?“ und die Frage, wie man etwas ausstellen kann, das nicht passiert ist.