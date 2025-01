Satire und Kabarett 10 Jahre nach dem Attentat auf Charlie Hebdo

Seit Jahrhunderten sind Karikatur und Satire wichtige Wegbegleiter der Menschen. Die Satiriker überspitzen, üben Kritik, stossen Debatten an. Karikatur und Satire haben wesentlich zur demokratischen Entwicklung unserer heutigen Gesellschaft beigetragen. Das gefällt nicht jedem, wie das Attentat auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo vor 10 Jahren zeigt. Mit den Rufen „Allah ist groß“ töteten die Brüder Chérif und Saïd Kouachi im Januar 2015 12 Menschen in Paris. Darunter 9 Mitarbeiter der Satire-Zeitschrift sowie einen Berater, einen Leibwächter und einen Polizisten. Die Schießerei dauerte weniger als zwei Minuten, aber ihre Folgen, halten bis heute an. Noch heute taucht immer wieder die Frage auf, was darf Satire? Wie weit kann und darf sie gehen? Eine Antwort darauf hat die Kabarettistin Sarah Bosetti: "Satire darf alles! Weil sie im Grunde wenig bewirkt." Wir sprechen in dieser Ausgabe der Kultur mit Martin Sonntag, dem Direktorder des Caricatura Museums in Frankfurt und mit einem, der Humor auf die Bühne bringt: den Kabarettisten Matthias Egersdörfer. Deutscher Kabarettpreis 2024.

Veröffentlicht am 10.01.25 um 12:55 Uhr