Das Theaterstück "Spatz und Engel" bei den Burgfestspielen Bad Vilbel erzählt die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft zwischen der französischen Chansonette Edith Piaf und der deutschen Diva Marlene Dietrich. Zwei Charaktere, die unterschiedlicher nicht sein können. Und die sich gerade deswegen voneinander angezogen fühlten. Eine innige Frauenfreundschaft, die in den vierziger Jahren in New York ihren Anfang nimmt.