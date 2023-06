Fritz Kittel, ein einfacher Reichsbahner aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg, hat in der NS-Zeit eine jüdische Frau und deren Tochter versteckt und ihnen damit wohl das Leben gerettet. Seine Geschichte erzählt jetzt eine Ausstellung im Bergbau-Museum Heringen. "Wer war Fritz Kittel?" Und: wer waren die Anderen, die wie er halfen, Menschen vor der Verhaftung durch die Nationalsozialisten zu schützen? Was hat sie angetrieben? Was haben sie wirklich riskiert? Warum gab es damals nicht viel mehr von ihnen? Und vor allem: was können wir für uns daraus lernen? Ein Gespräch mit der Historikerin Beate Kosmala mit verschiedenen Fallbeispielen.