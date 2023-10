Bist du eine Eule oder ein Affe, eine Schildkröte oder ein Wolf? Diese Frage stellt das Museum für Kommunikation in Frankfurt seinen Besucherinnen und Besuchern zu Beginn der neuen Ausstellung "STREIT. Eine Annäherung". Die verschiedenen Tiere sollen uns verraten, welcher Streit-Typ wir sind: Aggressiv oder zurückhaltend? Kämpferisch oder ausgleichend? An verschiedenen Themen können wir unser Streitverhalten im Museum ausprobieren. Ein Blick in die Ausstellung und ein Gespräch mit dem Kurator Florian Schütz. Moderation: Christoph Scheffer