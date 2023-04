Auch wenn es auf den ersten Blick nicht naheliegend ist: Sowohl die Tomate als auch das Fahrrad und die Guillotine haben eine Rolle gespielt in der Geschichte von Frauen und ihrem Kampf um Gleichberechtigung. Die Kasseler Historikerin Kerstin Wolff zeigt in ihrem neuen Buch anhand von 30 alltäglichen Gegenständen, wie sich die Lebenswelten von Frauen in Deutschland und Mitteleuropa im Laufe der Zeit verändert haben und was das für die heutige Gesellschaft bedeutet. Außerdem: Das Buch „Geradegerückt“ - zwei junge Journalistinnen hinterfragen darin die Art, wie vor allem Boulevardmedien prominente Frauen darstellen. Noura Maan und Beate Hausbichler erzählen knapp 30 Geschichten neu, von Marie Antoinette und Pocahontas über Monica Lewinsky und Camilla Parker Bowles bis zu Whitney Houston und Mariah Carey.