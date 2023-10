Es gibt in vielen Teilen der arabischen Welt eine Kultur der mündlichen Überlieferung, der Erzähltradition. Erzählt werden Märchen, Legenden, Sagen oder auch Gedichte und historische Ereignisse. Besonders in Marokko und Syrien ist diese Art der Erzählung als öffentliches Zusammenkommen stark verwurzelt. An diese Erzähltradition knüpft der Schriftsteller Rafik Schami mit seinem neuen Buch „Wenn du erzählst, erblüht die Wüste“.