„Für mich bedeutet ein Gedicht alles“, sagt die Dichterin Safiye Can. „Wenn man aus mir die Lyrik rausnimmt, was bliebe da übrig?“ 1977 als Kind tscherkessischer Eltern in Offenbach geboren, studierte sie Philosophie, Psychoanalyse und Rechtswissenschaften in Frankfurt. Sie schreibt Lyrik, Prosa, Hörspiele und übersetzt aus dem Türkischen. Und sie gibt ihre Lust am Schreiben weiter an Jugendliche. Seit fast 20 Jahren macht Safiye Can Schreibwerkstätten an Schulen - unter anderem an der Paul-Hindemith-Schule, einer Gesamtschule im Frankfurter Stadtteil Gallus. Dabei ist jetzt zum zweiten Mal ein Buch entstanden mit Gedichten und Prosatexten von zehn Schülerinnen und Schülern - unter dem Titel „Was die Welt zu sagen hat“. Christoph Scheffer spricht darüber mit der Schülerin Asma Ahmadi und mit Safiye Can. (Foto: Merve Özgen)