Jede Stadt hat ihre Lieder, ihr Musikleben, ihre Helden. Das Deutsche Musikarchiv wollte von den Frankfurter*innen wissen: welche Musik verbindest Du untrennbar mit Deiner Stadt und warum? In der Deutschen Nationalbibliothek kann man jetzt die Ergebnisse an verschiedenen Hörstationen ansehen und anhören. Musikarchiv-Chef Ruprecht Langer erklärt uns, warum das eine tolle Sache ist. Den Sound der Stadt Frankfurt auf ganz andere Weise geprägt hat in den letzten 30 Jahren das unabhängige Plattenlabel INFRAcom!. Jetzt kommt Mastermind Jan Hagenkötter mit einem seiner Lieblingsprojekte, dem "Saigon Supersound" direkt aus Ho-Chi-Minh Stadt in den Frankfurter Mousonturm.