Ein von einer KI gefakter angeblicher Drake-Song geht viral, ein mittels KI generiertes Bild gewinnt einen Fotowettbewerb, eine Sprachnachricht von Mama ist gar nicht von Mama - und das ist erst der Anfang. Was können wir überhaupt noch glauben, wenn uns KI-Technologien wie ChatGPT, Dall-E und Midjourney innerhalb von Sekunden eine Wahrheit vorgaukeln können, die es nicht gibt? Wir von STUDIO KOMPLEX sagen: Wir können gar nichts mehr glauben - und das ist auch gut so! Wenn wir nur noch von Fakes umgeben sind, werden wir automatisch misstrauischer und zu besseren Faktenchecker*innen! Alles Quatsch? Finden wir es heraus - in der neuen Folge STUDIO KOMPLEX! Und wenn ihr wissen wollt, was ihr sonst noch hören solltet: Unsere Kolleg*innen von "Carpe What?!" nehmen in ihrem Podcast Sinnsprüche wie eben "Carpe diem" auseinander, erklären, wo sie herkommen und sezieren sie auf ihren philosophischen und psychologischen Gehalt. Echt wahr!