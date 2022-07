In unsere neuen Folge geht's um den Zoo. Kinder gehen gerne hin, die meisten jedenfalls. Erwachsene nicht nur deswegen auch, aber die haben oft gemischte Gefühle: Sind die Tiere nicht einfach eingesperrt? Leiden Sie nicht? Die Zoos sagen: nein, und verweisen auf ihre Bedeutung für Artenschutz, Bildung und Forschung. Tierrechtsorganisationen wie PETA und Leute, die sie unterstützen, halten das für vorgeschoben und sagen: Zoos sind Unterhaltungsbetriebe, in denen Tiere unter schlimmen Bedingungen gehalten und ausgenutzt werden. Wir halten mit unserer These dagegen: Zoos sind für Menschen und Tiere ein unersetzlicher Ort der Begegnung. Unberührte Natur gibt es nicht mehr, wir Menschen haben die Verantwortung für die Natur - in Schutzgebieten, Naturparks und eben auch in Zoos.