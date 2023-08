Aus den Ghettos in die Charts - 50 Jahre Hip-Hop

Der Hip-Hop ist vor 50 Jahren in den USA entstanden. Was angefangen hat als Stimme der Unterprivilegierten, dominiert mittlerweile weltweit erfolgreich die Charts. Hip-Hop in Deutschland gab vor allem Migranten, Menschen mit internationaler Geschichte, eine Stimme, auch deshalb sind auch heute viele deutsche Rapper nicht deutscher Abstammung.