Die Handball-EM findet das 1. Mal in Deutschland statt: Vom 10. bis zum 28. Januar, mit 24 Teams und sechs Standorten. Die Erwartungen an diese Handball-EM sind groß, schließlich gibt es noch lebhafte Erinnerungen an die WM 2007 in Deutschland, als der Gastgeber den Titel gewann: Könnte es zu einem neuen "WIntermärchen" kommen? Welche Bedeutung hat die EM für den Handball?

Autor: hr-iNFO Veröffentlicht am 10.01.24 um 09:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr