Heute vor anderthalb Jahren, am 24. Februar 2022, begann der Krieg in der Ukraine - und es sieht nicht danach aus, als würde er bald zu Ende gehen. Was ist in den anderthalb Jahren passiert? Wie sieht Russland auf die Zeit, wie die Ukraine? Und vor allem: wie erleben und erlebten die Menschen in der Ukraine diese vergangenen 18 Monate?