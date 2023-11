Heute ist die finale Sitzung des Haushaltsausschusses für den Bundeshaushalt 2024. Im Entwurf enthalten sind viele Kürzungen, um in diesem Jahr die Schuldenbremse wieder einzuhalten. Denn die gilt, ohne Wenn und Aber. Das hat jetzt auch das Bundesverfassungsgericht entschieden. Aber wie sinnvoll ist sie? Und was bedeutet all das für den Haushalt 2024?