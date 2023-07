Kick-Off Down Under - Die Fußball-WM der Frauen startet

Jetzt haben es die Frauen endgültig geschafft - sie haben die Männer überholt. Bei einer repräsentativen Umfrage haben 52 Prozent der Befragten angegeben, dass sie das Frauenteam sympathischer als die Männermannschaft finden. Auch wenn das erste Spiel der Damen erst am Montag ansteht, (gegen Marokko um 10.30 Uhr) beginnt jetzt ganz offiziell die "Titelmission Australien und Neuseeland". Was erwartet uns bei dieser WM - und wie sieht es mit der WM-Begeisterung in Australien und Neuseeland aus? Noch ist Fußball eher eine Randsportart in Australien, auch wenn das Treten gegen jenen Ball dort in den letzten Jahren immer beliebter wird. Neuseeland ist sicherlich auch keine Fußball-Nation, aber für einen gepflegten Kick immerhin eher zu begeistern als die Australier.