Schwarz-Rot steht: Hessens Koalition und ihre Pläne

Zehn Wochen nach der Landtagswahl haben CDU und SPD dem Koalitionsvertrag zugestimmt. Heute soll er unterschrieben werden. Bereits am Donnerstag wurde der 184-seitige Entwurf mit dem Motto „Eine für alle“ veröffentlicht. Es wäre die erste unionsgeführte Große Koalition in Hessen - und die erste GroKo seit 73 Jahren. Im vergangenen Jahrzehnt wurde Hessen von einer schwarz-grünen Regierung geführt. Die Landtagswahl am 8. Oktober gewann die CDU deutlich, danach konnte sie komfortabel zwischen Grünen und SPD als Koalitionspartner wählen. Nach Sondierungsgesprächen entschied sich die Union gegen die Grünen und für die SPD. Dies ebnete den Weg für die erste unionsgeführten CDU/SPD-Koalition in der Landesgeschichte. Im Fokus der Folge steht vor allem der Inhalt der Vereinbarung: Was steht drin im neuen Koalitionsvertrag - wie viel CDU und wie viel SPD steckt drin? Ist Schwarz-Rot das Zukunftsmodell für Hessen?

Autor: hr-iNFO Veröffentlicht am 18.12.23 um 09:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr