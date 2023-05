Deutschland feiert in Frankfurt das Jubiläum des ersten gesamtdeutschen Parlaments, doch zugleich gibt es hierzulande Krisenstimmung im Hinblick auf den Zustand der Demokratie: Laut einer neuen Studie der FES sind gerade einmal 48,7 Prozent der Deutschen zufrieden damit, wie die Demokratie bei uns funktioniert. Unzufrieden sind demnach vor allem Menschen aus der Unter- und Arbeiterschicht, politisch besonders rechts Eingestellte und Ostdeutsche: Was kann da ein Bürgerfest zum Paulskirchen-Jubiläum leisten? Welche Lösungen gibt es, damit die Zustimmung zur Demokratie in Deutschland wieder steigt?