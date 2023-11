Rund zwei Jahre regiert die Ampel-Koalition jetzt in Berlin - in der Zeit gab es viele Krisen zu bewältigen, viele unerwartete Probleme, die auch weiterhin andauern. Aber die drei Parteien haben es sich auch selbst schwer gemacht: immer wieder hat es innerhalb der Koalition geknirscht, und auch das scheint nicht aufzuhören. Vor allem die FDP und die Grünen geraten häufig aneinander, zu unterschiedlich ihre Vorstellungen, zu weit auseinander ihre Ideologien. Heute nun treffen sich die Grünen zu ihrem Parteitag in Karlsruhe, genannt Bundesdelegiertenkonferenz, Hier soll der Vorstand neu gewählt werden, aber auch das Programm und die Kandidatinnen und Kandidaten für die Europawahl festgelegt werden. Und natürlich geht es auch um die Lage der Partei.