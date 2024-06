Mit Jürgen Moltmann ist in der vergangenen Woche einer der prägendsten evangelischen Theologen der jüngeren Zeit in Tübingen verstorben. Wir erinnern an den „Theologen der Hoffnung“. Außerdem: Heilige Krieger. Wie gehen die deutschen Kirchen mit der russischen Orthodoxie um? Und unser Sonntagsthema: Allein bist Du klein. Die Suche nach Gemeinschaft in einer Zeit grassierender Einsamkeit.

Autor: Klaus Hofmeister Veröffentlicht am 07.06.24 um 14:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr