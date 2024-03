Der Zauber des Morgens

mit Lothar Bauerochse. Und ich wünsche Ihnen Frohe Ostern! Weihnachten - das ist ja das Fest des Abends. Aber Ostern gehört dem Morgen. Ganz früh, so steht es in der Bibel, zum Sonnenaufgang sind damals nach der Hinrichtung des Jesus von Nazareth die Frauen zur Grabkammer gegangen. Sie waren die ersten Zeugen dafür, dass das Grab leer war und Engelsfiguren sagten, was heute in aller Welt in den christlichen Kirchen gefeiert wird: Er ist auferstanden. Deshalb finden viele Ostergottesdienste auch zum Sonnenaufgang statt, die Kinder drängen früh nach draußen, um Ostereier zu suchen. Freunde und Familien kommen zusammen zum Osterfrühstück. Und das ganze Fest atmet diesen besonderen Geist eines frischen, neu anbrechenden Tages.

Autor: Bauerochse, Lothar Veröffentlicht am 31.03.24 um 03:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr