Wenn das Leben Risse bekommt - Umgang mit Krisen

An Karfreitag wurde Jesus ans Kreuz genagelt- er wurde aus dem Leben gerissen. In der Bibel steht dazu: "Da riss der Vorhang des Tempels von oben bis unten entzwei". Risse im Leben stellen Menschen immer vor große Aufgaben. Doch wer sich ihnen stellt, geht meist gestärkt aus der Krise hervor sagen Resilienz Forscher. Krieg, Klimakrise, Inflation- all das kann zu einem Riss in der Gesellschaft führen. Risse können Dingen aber auch neues Leben einhauchen. In Japan gibt es einen Trend, Risse in Keramik kunstvoll zu kitten, anstatt sie zu kaschieren. Vom Umgang mit Rissen und Krisen- das ist unser Thema am Karfreitag.

Autor: Klaus Hofmeister Veröffentlicht am 28.03.24 um 17:00 Uhr