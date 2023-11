Wenn die kalte Jahreszeit kommt, dann ist unser Immunsystem gefordert. Denn es hustet und schnieft an jeder Ecke. Aber wie kann man vorbeugen und sein Immunsystem auf Vordermann bringen?

Regen, Wind und Kälte. So zeigt sich der Herbst gerade. Und in den Apotheken kommen immer mehr Leute vorbei, die sich für genau das wappnen wollen – die ihr Immunsystem aufpolieren wollen. Auch in der Dornbusch-Apotheke im Frankfurter Stadtteil Eschersheim ist das so.

Was Apotheker Andreas Hermening empfiehlt: “Man kann entweder was nehmen mit Vitamin C und Zink oder ein Rundum-Paket, wie es das zum Beispiel von Orthomol gibt. Da ist dann von allem recht viel drin, was die Abwehrkräfte ganz gut auf die Beine bringt. Also sowas nimmt man klassischerweise, bevor man Erkältungszeichen hat. Den ganzen Winter durch muss man es nicht machen. Man kann eine Kur machen, eine Woche oder auch mal einen Monat, aber das reicht."

Immunbooster können ins Geld gehen

Der Hersteller Orthomol schafft es durch gute Marketingstrategien fast immer in die erste Reihe. Unübersehbar füllt die blaue Packung manchmal ganze Regalwände in Apotheken. 50 Euro kostet eine Monatskur. Gleich daneben Cetebe mit Zink und Vitamin C. Da kosten vier Monate nur 22 Euro. Auch in Drogerien füllen Vitaminpräparate ganze Gänge. Die Preise summieren sich.

Verbraucherschützer sagen: teuer, wenig wirksam und voller Zucker

Wer auf Social Media unterwegs ist, der kann sich auch oft der Werbung für den ultimativen Immunbooster nicht entziehen. Vitamine von A bis Z - da blickt man schwer durch. Die Verbraucherschützer in NRW zum Beispiel haben im letzten Jahr 19 Immunbooster untersucht und festgestellt: sie sind vor allem teuer, wenig wirksam und voller Zucker. Was ist also Kommerz? Und was ist nötig? “Da würde ich Ihnen sagen, dass Sie zum einen auf gesunde Ernährung mit viel Obst und Gemüse achten sollen und dass das zusätzlich durch die Gabe von verschiedenen Vitaminpräparaten noch forcieren können" - sagt Apotheker Andreas Hermening.

Das Bundeszentrum für Ernährung meint, ein junger, gesunder Mensch könnte darauf verzichten, noch zusätzlich Vitamine, Mineralstoffe oder Pflanzenstoffe einzunehmen. Bewegung, genügend Schlaf und ausgewogene Kost vorausgesetzt. Und wer genau wissen will, welche Booster was bringen, der fragt am besten seinen Arzt oder Apotheker.