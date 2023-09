Rund vier von fünf Pflegebedürftigen in Deutschland werden zu Hause versorgt. Meist übernehmen die eigenen Kinder, der Ehepartner oder andere Angehörige diesen oft sehr kräftezehrende Arbeit. Dabei müssen sie nebenbei noch den eigenen Alltag stemmen, zwischen Job, Familie und den übrigen normalen Problemen. Wer kümmert sich um die pflegenden Angehörigen? Das ist ein Thema auf dem Pflegetag, der heute in Berlin startet. Wir schauen in die Familien, in denen sich die erwachsenen Kinder um ihre betagten Eltern kümmern, und fragen, was sie sich wünschen - und wo ihre großen Schwierigkeiten liegen. Was plant die Politik? Und was ist von der Idee der bezahlten Pflegezeit zu halten?