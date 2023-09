Am 27. und 28. September findet die LÜKEX statt, die neunte "Länder- und Ressortübergreifenden Krisenmanagementübung (Exercise)". Simuliert werden soll ein massiver Cyberangriff. Zum ersten Mal in der nahezu 20-jährigen Geschichte der LÜKEX nehmen alle Bundesländer, eine Vielzahl von Bundesbehörden sowie Unternehmen der kritischen Infrastruktur als Beobachtende oder Übende teil. Wie gut (oder schlecht) ist Deutschland auf eine Cyber-Attacke vorbereitet? Was haben wir aus vergangenen Groß-Lagen und Katastrophen gelernt? Wie gehen hessische Unternehmen, Behörden und Institutionen mit der virtuellen Bedrohung um?