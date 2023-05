14 Badetote hat es in Hessen im letzten Jahr gegeben, mindestens 355 in ganz Deutschland. Die Anzahl der Nichtschwimmer hat sich in den letzten fünf Jahren verdoppelt. Deutschland droht, eine Nation von Nichtschwimmern zu werden. Denn es wird immer schwieriger, für die Kleinen überhaupt Kurse zu finden. Hintergrund: Immer weniger Bäder und damit immer weniger Wasserzeiten erschweren den ehrenamtlichen Einsatz der schwimmsporttreibenden Vereine und haben in den Jahren verhindert, Kindern die Möglichkeit zu eröffnen schwimmen zu lernen. Außerdem gibt es viel zu wenig Schwimm-Lehrerinnen und -Lehrer bei uns. Die Folge: Kinder müssen lange Warterunden drehen - oder teuer in privaten Schwimmschulen Mitglieder werden. Wie ist die Schwimmbadlage in Hessen, wo es hapert mit den Kursen, und worin liegen die Gründe? Wie vermittelt man das Schwimmen gut und richtig? Und was muss von politischer Seite her geschehen?