"Perspektiven schaffen - Zukunft bauen": Das ist das Motto des Bauerntages, der heute in Münster in Nordrhein-Westfalen startet und bis morgen läuft. Dieser Leitsatz ist so viel- wie nichtssagend. Fest steht: Zum Bauerntag liefert Olaf Scholz einen Video-Gruß, Cem Özdemir und Hendrik Wüst schauen persönlich vorbei. Und es geht irgendwie um alles: Tierwohl, Herausforderungen durch die Dürre, mieses Image, mehr gesellschaftliche Aktzeptanz, Umweltschutz und natürlich: ums liebe Geld. Die Bauern wollen gern ihren Teil zur ökologischen Transformation beitragen, sagen sie - wenn das auch entsprechend finanziell unterlegt sei.