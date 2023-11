Jetzt beginnt wieder eine harte Zeit für die Leber: die Weihnachtszeit. Gänsebraten, Glühwein und die fettige Bratwurst auf dem Weihnachtsmarkt. Lebererkrankungen sind wenig bekannt, aber weit verbreitet. Experten schätzen, dass mindestens fünf Millionen Menschen in Deutschland an einer Lebererkrankung leiden. Viele davon, ohne es zu merken. Warum stehen Lebererkrankungen im Gegensatz zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen so wenig im Fokus? Warum ist die Fettleber in Deutschland so verbreitet? Wie lassen sich Lebererkrankungen erkennen? Und welche Rolle spielt die Ernährung für die Leber?