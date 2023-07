Deutschland ist Entwicklungsland in Sachen Digitalisierung - das geht bei flotten Internet-Anschlüssen und einer ordentlichen Netzabdeckung los und hört beim digitalen Amt auf. Während wir im privaten Alltag ganz selbstverständlich schon alles digital erledigen - von unseren Einkäufen bis hin zum Daten - läuft beim Staat vieles noch per Fax. Wir fragen, warum die Digitalisierung so langsam läuft - und welche Gefahr damit auch für unsere Demokratie entsteht. Was muss passieren, damit Deutschland aufholt, wie sieht eine sinnvolle Digital-Strategie aus?