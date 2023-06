Schwindel, Verwirrtheit, Erschöpfung, Hitzschlag: Die spürbaren gesundheitlichen Folgen der Hitze können in den Sommermonaten gravierend sein. Besonders betroffen: Menschen ab 65, Menschen mit Vorerkrankungen sowie Säuglinge und Kleinkinder. Durch den Klimawandel kommt es gerade in den Städten immer häufiger zu langen Hitzeperioden mit immer höheren Temperaturen. Was bedeutet die sommerliche Hitze für die hessischen Städte? Wie werden die Bürger:innen geschützt oder gewarnt? Was macht Hitze mit unserem Körper? Müssen uns diese Extreme Sorgen machen, da sie große Bevölkerungsgruppen gesundheitlich gefährden und die Städte vielleicht nicht schnell genug darauf reagieren? Wie ist es in Hessen um die kommunalen Hitzeaktionspläne bestellt? Und haben andere Länder bessere Konzepte?