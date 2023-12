Wie hat sich die Partei in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Was ist aus den Ideen von Liberalismus und Freiheit geworden, findet man das noch in der FDP? Und was sagt das FDP-Urgestein Gerhart Baum zu der Enwicklung seiner Partei? Wir begeben uns auf Spurensuche in Heppenheim, wo vor 75 Jahren die FDP gegründet wurde.

Autor: hr-info Veröffentlicht am 11.12.23 um 09:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr