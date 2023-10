Wenn man spar-technisch auf einen einigermaßen grünen Zweig kommen will, reicht es nicht, sein Geld auf ein Tagesgeldkonto zu packen. Dann führt an Aktien kein Weg vorbei. Aber wie halten es die Bundesbürger überhaupt mit dem Sparen? Was hat sich in den letzten Jahren getan bei den Geldanlage-Tools? Und was taugen Apps wie Robo-Advisor? Hier übernimmt eine Software die Anlage-Entscheidung, die Anbieter kassieren dafür eine Gebühr.