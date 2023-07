Es waren spannende 24 Stunden vor gut einer Woche am 23. und 24. Juni: Söldner-Chef Prigoschin schien einen Aufstand gegen das russische Militär zu beginnen - doch plötzlich zog er sich zurück, als wäre nichts geschehen. Russlands Präsident Putin steht seitdem geschwächt da, und niemand weiß, wie er auf die Blamage reagiert. Wie sieht es zehn Tage nach dem Wagner-Aufstand aus? Wie geschwächt ist Putin wirklich, wie hat er reagiert? Welchen Einfluss hat das auf das Kriegsgeschehen in der Ukraine? Wir reden mit einem Russland-Experten über die Situation in Russland und mit einem Militärexperten über die Folgen für die Nato.