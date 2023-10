Während die Bundesregierung versucht, deutsche Staatsbürger aus Israel auszufliegen, gehen die Kämpfe in der Region weiter. Der Krieg gegen Israel zeigt auch hier in Deutschland derweil seine Auswirkungen. Nach den Angriffen der Hamas auf israelische Staatsbürger gab es in Deutschland öffentliche Sympathiekundgebungen für die Terroristen. Wann und wie kann der Staat einschreiten?