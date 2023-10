Christiane Benner will sich als erste Frau heute zur Chefin von Deutschlands größter, mächtigster und männlichsten Gewerkschaft wählen lassen. Das ist schon eine Ansage, denn die IG Metall hat einen überschaubaren Frauenanteil von rund 20 Prozent und ist fest verankert in der Automobilindustrie - eine Branche, die auch nicht gerade als Frauendomäne bekannt ist. Ihre Wahl gilt als ausgemachte Sache. Schon im Vorfeld hat Benner von sich Reden gemacht, will sie doch eine dezidiert politische Agenda verfolgen. Sie hat sich dem Kampf gegen den Aufstieg der AfD verschrieben. Ihr Ziel: über die Betriebe die Meinungen verunsicherter Menschen zu beeinflussen oder sogar zu ändern. Aber wer ist das überhaupt heutzutage, diese "A-Klasse"? In welchen Bereichen arbeiten die über zwei Millionen IG-Metall-Mitglieder? Was denken sie wirklich, wie groß sind die rechten Umtriebe in den Werkshallen, und kann eine Gewerkschaft sie wirklich zurück ins Boot holen?