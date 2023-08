Die Lage in Niger ist weiter angespannt, nachdem sich das Militär dort an die Macht geputscht hat. Am Wochenende war ein Ultimatum der westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS an die seit einem Staatsstreich Ende Juli in Niger regierende Militärjunta ausgelaufen. Die Staatengruppe hatte die neuen Machthaber in Niger aufgefordert, den festgesetzten Präsidenten Mohamed Bazoum binnen einer Woche wieder einzusetzen. Ansonsten drohe eine Intervention, notfalls auch mit Gewalt.