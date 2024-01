Heute starten die Landwirte in Deutschland eine Protestwoche gegen die Streichung der Subventionen z.B. beim Agrardiesel. Was bedeuten die Subventions-Kürzungen? Woher kommt die Wut? Was sagen hessische Landwirte dazu?

Autor: hr-iNFO Veröffentlicht am 08.01.24 um 09:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr