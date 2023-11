Touch down: Die NFL ist in Frankfurt

Podcast Touch down: Die NFL ist in Frankfurt

Die amerikanische Football-Liga NFL erlebte in den vergangenen Jahren einen riesigen Aufschwung in Deutschland. Millionen Zuschauer verfolgen die Spiele im Fernsehen. Der Hype wurde so groß, dass die NFL im vergangenen Jahr erstmals ein Spiel in München austrug - ein Erfolg. Jetzt kommt sie am 5. und 12. November mit zwei weiteren Spielen nach Frankfurt.