Wenn schon am Sonntag Bundestagswahl wäre, läge die AfD mit 22 Prozent weiterhin an zweiter Stelle. Das zeigt der aktuelle ARD-Deutschlandtrend. In den drei ostdeutschen Bundesländern, in denen in diesem Jahr gewählt wird, kann sie mit über 30 Prozent Stimmenanteil rechnen, sie könnte auch stärkste Kraft werden. Warum ist die Partei so attraktiv? Und wie realistisch ist ein Parteiverbot?

Autor: hr-iNFO Veröffentlicht am 05.01.24 um 09:30 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr