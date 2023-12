"Zusammen für ein starkes Deutschland“ lautet das Motto für den SPD-Parteitag in Berlin. Auch wenn es offiziell vor allem um die Kandidatinnen und Kandidaten für die Europawahl geht, wird sicherlich auch Bilanz gezogen nach zwei Jahren Ampel. Die Kritik an Kanzler Olaf Scholz ist überlaut, aber in der SPD gärt es bislang nicht gefährlich laut. Wie will die SPD die nächsten zwei Jahren durchstehen? Was muss sich ändern?

Autor: hr-iNFO Veröffentlicht am 08.12.23 um 09:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr