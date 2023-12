Die Weltklimakonferenz in Dubai ist am Dienstag wie erwartet in die Verlängerung gegangen. Das Ringen um einen Abschlusstext ging weiter. Am Montagabend hatte Al-Dschaber, zugleich Chef des staatlichen Ölkonzerns, einen Entwurf vorgelegt, den die EU, die Bundesregierung und Dutzende andere Staaten als enttäuschend und unzureichend eingestuft hatten.

Autor: hr-iNFO Veröffentlicht am 12.12.23 um 09:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr