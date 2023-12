Die Lebensmittelpreise steigen seit knapp drei Jahren massiv. Allein zwischen Juli 2021 und Juli 2023 in Deutschland um mehr als 27% - also deutlich stärker als die Inflationsrate. Für viele Menschen ist das Einkaufen von Lebensmitteln zu einer großen finanziellen Belastung geworden. Und das soll erst einmal so bleiben.

Autor: hr-iNFO Veröffentlicht am 19.12.23 um 08:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr