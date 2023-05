Ständig Bauchschmerzen, ein unerklärliches Unwohlsein - wer an Zöliakie leidet, muss sich danach richten - ansonsten ist die Gesundheit in echter Gefahr. Nach aktuellen Studien sind fünf bis zehn von 1.000 Deutschen betroffen. Für die heißt es: Finger weg von Kuchen, Brot und überhaupt sämtlichen Lebensmittel, die Gluten auch nur in Spuren enthalten. Graupen, Nudeln, Bier, Malzkaffee, Kuchen, Schokolade, Ketchup und Müsli sind ebenfalls tabu. Sogar in vielen "unverdächtigen" industriell gefertigten Produkte und Fertiggerichten lauern Gluten, zum Beispiel in Wurst oder Fertiggerichten. Auf dieses Problem macht der "Welt-Zöliakie-Tag" heute aufmerksam. Wir klären, was Zöliakie und damit "verwandte" Erkrankungen eigentlich sind und wie mögliche Behandlungen aussehen - was von der "Weizen-Panik" zu halten ist - und wer daran ziemlich gut verdient.