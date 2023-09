Die Ampel-Regierung will neue Formen von Bürgerdialogen zur politischen Beteiligung auszuprobieren: Der nun startende erste vom Parlament eingesetzte Bürgerrat gehört dazu. Und der Auftrag an die 160 nach repräsentativen Kriterien ausgelosten Bürger hat es in sich: Es geht um das politisch oft heiß diskutierte Thema Essen und Ernährung. Wie stark soll der Staat auf unsere Ernährung Einfluss nehmen? Ist Essen ein politisches Thema? Oder doch eher Privatsache? Ist ein Bürgerrat das geeignete Forum, um diese Frage zu kären?