Wie ewig ist das ewige Eis? Der Polargipfel in Paris

Angesichts des beschleunigten Klimawandels in den Polarregionen soll in Paris, kurz vor der COP28 in Dubai, nun der erste Polar-Gipfel stattfinden. Zusammen mit Wissenschaftler aus 40 Nationen zusammen sollen Ergebnisse der Forschung unter anderem mit internationalen Institutionen, NGOs, indigenen Vertretern, Interessenvertretern des Privatsektors und der Politik besprochen werden.