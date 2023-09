In vier Wochen ist es so weit und mehr als vier Millionen Wahlberechtigte in Hessen wählen einen neuen Landtag. Danach entscheidet sich auch, welche Koalition es geben wird und wer neuer Ministerpräsident oder -Präsidentin wird. Welche Themen die Bürgerinnen und Bürger bewegt, zeigt der neue Hessentrend.