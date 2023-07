Vilnius kann so leicht nichts erschüttern. Die Stadt feiert in diesem Jahr ihren 700. Geburtstag. Und trotzdem ist der Auflauf heute was Besonderes für die Hauptstadt Litauens: Die mächtigen Frauen und Männer der NATO-Mitgliedsstaaten treffen sich. Es geht um vieles, manche sagen sogar um alles. Klar ist: Kiew will klare Signale in Richtung Aufnahme. Das geschundene Land warnt Deutschland, den Fehler von Bukarest zu wiederholen. Dort hat Merkel damals einen NATO-Beitritt der Ukraine strikt abgelehnt. Die fatalen Folgen, zumindest in den Augen der Kritiker: Russland besetzt die Krim besetzt und bricht den Krieg vom Zaun.



Die Fachleute sind sich ziemlich sicher: Einen NATO-Beitritt der Ukraine wird es in absehbarer Zeit erst einmal nicht geben. Stattdessen werden verschiedene Modelle diskutiert, das Land enger an das westliche Verteidigungsbündnis zu binden und so besser zu schützen.



Welche Ansätze sind realistisch? Und welche Gründe haben Gegner eines NATO-Beitritts der Ukraine?