In Polen finden am 15. Oktober Parlamentswahlen statt. Viele Beobachter sprechen davon, dass es die wichtigsten Wahlen seit der politischen Wende werden. Die Rede ist von einer Schicksalswahl. Denn es geht um viel: Die PiS entwickelt das Land immer stärker in Richtung Autokratie. Der Wahlkampf fand in einer vergifteten Atmosphäre statt und die beiden Kontrahenten Jaroslaw Kazcinsky und Donald Tusk zelebrierten öffentlich ihren Hass aufeinander. Was ist der Grund für die Entwicklung in unserem Nachbarland? Und wie geht es weiter, wenn die PiS tatsächlich wieder gewinnt?