Der Hessische Landtag geht auf die Zielgerade vor der Sommerpause. Noch drei Plenartage stehen an - heute geht´s los. Danach haben auch Minister und Abgeordnete Ferien bis zum 4. September. Was steht noch an im Parlament? Ist schon alles auf Wahlkampf zwischen den Fraktionen? Wie positionieren sich die Parteien jetzt, knapp drei Monate vor der Landtagswahl am 8. Oktober?